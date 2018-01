Twee leden van Pussy Riot vragen asiel aan in Zweden

Twee leden van de Russische feministische groep Pussy Riot, bekend van haar provocerende performances en anti-Poetin-protesten, hebben asiel aangevraagd in Zweden. Lusine Dzjanjan en Aleksej Knedljakovski zeiden aan de openbare omroep SVT dat ze de voorbije tien maanden in Zweden verbleven met hun zoontje.

Pussy Riot haalde in 2012 de voorpagina’s toen leden van de groep opgepakt werden na een optreden waarmee ze in een kathedraal in Moskou uithaalden naar de Russische leider Vladimir Poetin.

Het paar nam in 2014 deel aan een protest in Sotsji, toen gaststad van de Olympische Winterspelen. De twee werden er samen met andere leden van de groep mishandeld door veiligheidspersoneel. Dzjanjan, een kunstenares, verloor daarna haar job op de universiteit van Krasnodar. Ze zei dat zij en haar partner lastiggevallen, bedreigd en geslagen werden.

Het paar verblijft in Zweden in een vluchtelingencentrum. “We zijn het gewoon midden in het leven staan, met openingen van tentoonstellingen en reizen. Het is moeilijk om hier gewoon te worden aan de rust en vrede”, zei Dzjanjan aan SVT. Knedljakovski, een van de weinige mannelijke leden van de groep, vond de omstandigheden die hen in Rusland wachten, “veel erger”. “Hier hoeven we niet de hele tijd bang te zijn.”