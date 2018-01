Bushalte in Zaventem herdenkt de aanslagen op Brussels Airport

Zaventem - Wie van de bus stapt aan de ingang van Brussels Airport, vlakbij het herdenkingspark voor de aanslagen op de luchthaven van 22 maart 2016, doet dat niet langer aan de halte “Zaventem loodsen”, maar wel aan “Memorial Garden”.

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn veranderde de naam van de halte op voorstel van een medewerker van Brussels Airport Company die persoonlijk erg getroffen is door de aanslagen, zo staat in een persbericht van de luchthavenuitbater.

“De Lijn wil zo, samen met Brussels Airport, de slachtoffers blijvend herdenken”, wordt de directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, in het persbericht geciteerd. “Voor onze reizigers op lijnen 820 en 821 is het nu nog duidelijker dat deze halte vlakbij de herdenkingsplaats ligt.”

Het herdenkingspark werd ingehuldigd op 22 maart 2017, exact een jaar na de aanslagen. Centraal in het park staat het beeld “Flight in mind” van kunstenaar Olivier Strebelle. Het bronzen beeld stond jarenlang in de vertrekhal van de luchthaven, waar het een populaire verzamelplaats was voor passagiers voor ze op reis vertrokken. Het raakte bij de aanslagen zwaar beschadigd. Het werk werd gerestaureerd, maar de schade werd niet hersteld.

Rond het beeld staan in het herdenkingspark zestien bomen die symbool staan voor de dodelijke slachtoffers van de explosies in Zaventem.