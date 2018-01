Trump nodigt Franse president uit op staatsbezoek in Washington

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens eensluidende berichten zijn Franse collega Emmanuel Macron uitgenodigd voor een staatsbezoek. Macron wordt daarmee de eerste president, die deze eer te beurt valt sinds Trumps benoeming in januari 2017. Volgens de zender Fox News, die zich op bronnen in het Witte Huis baseert, staat het bezoek voor 24 april op de agenda, maar is het nog niet officieel bevestigd.

Macron zou met de nodige luister ontvangen worden, een begroeting met 21 saluutschoten en een staatsbanket. Een officiële mededeling van het Witte Huis met de uitnodiging aan Macron wordt deze week verwacht.

Volgens de White House Historical Association is het van Calvin Coolidge in de jaren twintig van vorige eeuw geleden dat een Amerikaanse president zolang wachtte om iemand op een officieel staatsbezoek uit te nodigen.

In het verleden had Trump zich eerder denigrerend over staatsbezoeken uitgelaten en gezegd dat hij voor zijn Chinese collega Xi Jinping bijvoorbeeld iets dergelijks niet zou doen: “Ik zou hem een hamburger geven en zeggen dat we beter aan de slag zouden gaan”.

De Amerikaanse president bracht vorig jaar op de Franse nationale feestdag op 14 juli een bezoek aan Parijs. Naar verluidt was Trump aan de zijde van Macron tijdens het militaire defilé met zwaar materiaal dermate onder de indruk, dat hij met iets gelijkaardigs in Washington ook wilde pronken.