Ze is razend populair op internet met filmpjes waar ze krijst tegen soldaten. Wie is deze 16-jarige 'Miss Intifada'

Ahed Tamimi is amper zestien. Al vijf jaar daagt ze op bij ­protesten tegen de Israëlische ­bezetting. Ze valt op. Door haar blonde krullen en ­kleurrijke T-shirts. En haar ­onverschrokkenheid, als ze een vuist maakt tegen soldaten. Voor de Palestijnen is ze een heldin. Voor de Israëli’s is ze een halve terroriste. Woensdag start haar proces voor een militaire ­rechtbank omdat ze een soldaat een klap in het gezicht gaf. Ze riskeert tien jaar cel.