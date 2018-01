Hoe Talia’s open brief om lage lonen aan te klagen haar leven compleet vernietigde, “en ik zou het zo opnieuw doen”

Toen de schulden zich bleven opstapelen ondanks dat ze 40 uur per week werkte en sober leefde, besloot Talia Jane (27) het heft in eigen handen te nemen. Ze schreef een open brief aan de CEO van Yelp, het bedrijf waarvoor ze werkte, om haar hongerloon en dat van haar collega’s aan te klagen. De brief ging viraal op sociale media, maar al snel werd haar leven er door verwoest.

Ironisch vond Talia Jane het, dat ze voor restaurantrecensiewebsite Yelp werkte, maar zelf amper de eindjes aan elkaar kon knopen. Laat staan zelf uiteten kon gaan. En ze was niet alleen, heel wat collega’s zaten in hetzelfde schuitje.

Schuldenberg

Talia’s maandloon was zo laag dat er op het einde van de maand zelden of nooit iets van overschoot. Het grootste deel van het totale bedrag, net geen 1.200 euro, ging op aan de huur van een flat zo’n 48 km verderop. Dichterbij wonen ging niet: “het was het enige appartement dat maandelijks opzegbaar was.” Maar ook het pendelen naar het werk nam een grote hap uit haar loon. Er was zelden iets over op het einde van de maand, waarop Talia besloot om een flatgenoot te zoeken. Intussen liepen de schulden op, de limieten van haar kredietkaarten werden stuk voor stuk overschreden.

Op het werk kreeg ze een goede evaluatie van haar manager voor haar gepresteerde werk, maar toch zat een loonsverhoging er niet. Hoewel hij wel besefte dat veel mensen in geldproblemen zaten, kon hij naar eigen zeggen niks aan de situatie veranderen. Een halfjaar later werd de toestand voor Talia quasi onleefbaar: ze leed fysiek onder de stress en vermoeidheid, had geen sociaal leven en at voornamelijk fastfood dat ze op het werk kon bijeenscharrelen. Ze werkte namelijk voor Eat24, de app die toen in handen was van Yelp en ervoor zorgde dat mensen eten aan huis konden laten leveren.

Noodkreet aan de koffiemachine

Tijdens een late shift op het hoofdkantoor van het bedrijf in San Francisco, besloot ze het probleem aan te kaarten. “Ik begon aan mijn late dienst, toen ik een boodschap zag op het prikbord bij de koffiemachine,” vertelt Talia. “Ik sta op het punt om dakloos te worden, stond er te lezen.”

De kreet om hulp van een collega was voor de jonge werkneemster, die ook zelf dag en nacht telefoontjes, berichten en e-mails beantwoordde van klanten die snel hun eten wouden geleverd zien, de druppel. Op 19 februari 2016 klapte ze haar laptop open en schreef ze op het blogplatform medium.com een open brief aan de CEO van het bedrijf: Jeremy Stoppelman. Ze kaartte het lage loon aan en de frustraties en wanhoop onder collega’s.

“Ik was platzak, uitgeput en gefrustreerd omdat Yelp weigerde naar zijn personeel te luisteren. Ik stond in de keuken te wachten tot mijn rijst zou koken en dacht: ‘Dit is waanzin.’ Daarop schreef ik de brief. Wat daar allemaal op volgde, verwoestte mijn leven volledig.”

Verwoestende gevolgen

Ze deelde de link naar haar brief op Twitter, maar wist heel goed welke risico’s daaraan verbonden waren: “Ik kan hier mijn job door verliezen. Het zou leuk zijn als jullie het willen delen, dan word ik toch tenminste ontslagen met een knal en weet iedereen ook waarom.”

Niet veel later was de post al een gigantische hit, en de gevolgen lieten dan ook niet lang op zich wachten. Diezelfde dag kon ze al niet meer in de mailbox van haar werk en kreeg ze plots telefoon van haar manager en HR: ”Na je post lijkt het ons beter om elke onze eigen weg te gaan,” klonk het. Ze zou nog een ontslagvergoeding krijgen van 817 euro en dat was dat.

Ook dat meldde Talia op Twitter met een golf van reacties tot gevolg. Iedereen bewonderde haar voor de moed die ze had opgebracht het op te nemen voor haar collega’s. Ze kreeg zelfs aanvragen voor tv-interviews, maar besloot daar niet op in te gaan. Ze wou immers niet overkomen als een geldwolf. Wel reageerde ze door zélf hulp te vragen: alle tips voor een nieuwe job waren meer dan welkom en wie het wou kon ook geld storten om haar door de moeilijke periode heen te helpen.

Alleen dat laatste was misschien niet het beste idee. De reacties die toen volgden waren niet meer positief. Integendeel: ze werd verweten een slecht voorbeeld te zijn en gevraagd te stoppen met klagen. “Je bent een jonge, Engelstalige vrouw. Je vraagt om geld aan vreemden terwijl je woon zit te wachten op een comfortabele job. En dan klaag je nog ook,” was slechts een van de vele negatieve reacties. Plots leek Talia een oplichtster en een profiteur.

Afwassen in New York

Talia besloot daarop een enkeltje richting New York te kopen. Ze verkocht haar volledige hebben en houden en verhuisde, ze deelde een betaalbaar appartement met een vriendin in Brooklyn. Ondertussen ging ze aan de slag als afwasser en schreef ze ook in opdracht als freelancer. Haar ontslagvergoeding en de 4.900 euro die ze in totaal aan giften had ontvangen, waren er al snel door. “Ik werkte vaak 16 uur per dag en probeerde tussen de shifts door een beetje te slapen”, vertelt ze. “Zo veel mensen hadden me lui genoemd. Ondanks het feit dat ik wist dat het niet waar was, voelde ik een enorme drang om hun ongelijk te bewijzen.”

De gevolgen van haar open brief en bijhorende Twitter-posts bleven echter komen. Ze werd in verschillende tijdschriften en tv-programma’s steeds opnieuw aangehaald als een slecht voorbeeld. “Op een van die dagen werd mijn bankkaart geweigerd in de supermarkt. Ik ging naar huis, ging op de grond liggen en liet mijn tranen de vrije loop. Ik had het gevoel dat ik voor de rest van mijn leven gebrandmerkt zou zijn”, vertelt Talia.

Eind goed, al goed?

“En toch, wat iedereen uit het oog leek te verliezen was het feit dat mijn open brief wel had gewerkt”, besluit ze. “Het management bij Yelp ondervroeg de werknemers op de klantendienst toen mijn oproep viraal ging en 150 van hen bevestigden wat ik geschreven had. Op 28 april 2016 verhoogde het bedrijf de lonen op de klantendienst van 10 naar 11,4 euro per uur. Werknemers kregen ook 10 extra dagen betaald verlof bovenop de vijf die ze hadden en 11 dagen betaalde vakantie. Mijn oud-collega’s wezen in de media naar mij als de klokkenluider die ervoor had gezorgd dat hun leven beter werd.”

Ondertussen wordt ook haar eigen kijk op heel de kwestie belicht in de media. En Talia, die tweet lustig verder.