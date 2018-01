Lede - Maria Van Leuven (80) werd in augustus 2014 vermoord door haar kleinzoon, maar mogelijk moet haar familie vier jaar na de feiten nog langer wachten op een uitspraak. De correctionele rechtbank van Dendermonde weet immers niet of het wel bevoegd is om een uitspraak te doen over de feiten. De oorzaak: een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, dat zegt dat moordzaken voor het Hof van Assisen moeten verschijnen.

De alleenstaande Maria Van Leuven werd op 17 juli 2014 dood aangetroffen in de keuken van haar woning in Lede. Na een wekenlange zoektocht naar de dader, bleek dat de vrouw het hoofd werd ingeslagen door haar stiefkleinzoon. Sven A. (33) en zijn kompaan/chauffeur Olivier V. wilden geld, en maakten meer dan 120.000 euro buit. Buren reageerden geschokt op de roofmoord. “Had Sven geld gevraagd, ze had het hem zeker gegeven,” prezen ze de goedheid van de volkse joviale vrouw. Volgens A. was hij enkel uit op het geld, en had hij niet de intentie om haar te doden.

De rechtbank in Dendermonde verklaarde zich vanochtend echter "voorlopig onbevoegd", en stelde de zaak in afwachting uit tot 26 februari. Aanleiding is een recent arrest van het Grondwettelijk Hof. Daarin staat dat een correctionele rechtbank geen moordzaken mag behandelen, die moeten volgens het arrest behandeld worden voor het hof van assisen.

Frank Scheerlinck, de advocaat van Sven A., had een verzoek ingediend om de rechtbank onbevoegd te verklaren. Toch is hij niet helemaal tevreden: "Op den duur zitten we in een impasse wat betreft de zwaarste misdrijven. Eerst zegt de minister van Justitie dat de correctionele rechtbanken bevoegd blijven, en dat de maximumstraf 30 jaar is, en twee dagen later gaat hij toch uitleg vragen over hoe de wet toegepast moet worden. Het is duidelijk dat de wetgever het zelf niet meer weet. Wat moeten advocaten en rechtbank dan denken?"

De voorzitster van de correctionele rechtbank in Dendermonde is echter aan handen en voeten gebonden, en wil eerst zien wat de ministerraad doet. Die diende dus een verzoekschrift ter verduidelijking in bij het Grondwettelijk Hof, maar dat is er nog niet.

Vermassen: "Het enige wat we kunnen doen is protesteren"

De familie van Maria Van Leuven kijkt intussen machteloos toe. Hun advocaat Jef Vermassen: "Wij kunnen niets doen. De rechtbank stelt de zaak uit, maar dat is dus geen beslissing waartegen we in beroep kunnen gaan. Het enige wat wij kunnen doen is protesteren, maar daar houdt het mee op. Want in februari zal er allicht nog geen uitspraak van het Grondwettelijk Hof zijn, dus zal de zaak opnieuw uitgesteld worden. Voor je het weet zitten we in september, en weten die mensen nog steeds niet waar ze aan toe zijn."

Toch is Vermassen voorstander om moordzaken voor het Hof van Assisen te brengen. Zo zei hij eerder: “De correctionele rechtbank haspelt zo'n zaak op anderhalve dag af. Maar voor slachtoffers en nabestaanden is het belangrijk dat zij ook hun verhaal kunnen brengen en in het bijzonder hun emoties kunnen tonen. Niet alles blijkt uit een geschreven dossier. Het woord is meestal veel belangrijker. Nu banaliseert men de getuigen, men ontneemt hen het eerbetoon dat ze verdienen.”