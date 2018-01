Michel Platini vecht schorsing opnieuw aan

Michel Platini vecht zijn schorsing als voorzitter van de UEFA opnieuw aan. De Fransman stapt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Eerder ging hij al in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

“Er zijn veel mensen die mij zeggen dat ik niet mag opgeven en dat ik de strijd moet verderzetten”, zegt Platini woensdag. “Een kampioenschap wordt pas beslist aan de finish.” De advocaten van Platini, William Bourbon en Bertrand Repolt, bevestigen dat een dossier bij het EHRM “onder constructie” is.

Platini was in eerste instantie acht jaar geschorst door de FIFA voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De schorsing werd eerst naar zes en ondertussen naar vier jaar teruggebracht. Ze loopt af in oktober 2019. “Ik wil een signaal geven aan sportinstanties die zelf rechtspraak voeren en zo over het professionele leven van mensen beslissen. Dit is een strijd voor rechtvaardigheid geworden”, besluit Platini.