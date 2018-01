Rode Duivels beginnen op IJsland aan nieuwe Nations League, speeldata bekend

Het speelschema van de gloednieuwe Nations League-toernooi, dat in het najaar van 2018 de oefenmatchen moet vervangen, is bekendgemaakt. De Rode Duivels beginnen hun avontuur met een verplaatsing naar IJsland midden september. Op de laatste speeldag in de groepsfase, op 18 november, komt Zwitserland op bezoek in België.

Het is wel allesbehalve een toploting geworden voor de Belgen, maar in de UEFA Nations League staat er wel een EK-ticket voor het EK 2020 op het spel. Als de Rode Duivels hun groep winnen, plaatsen ze zich voor de volgende ronde. Daarin wachten de winnaars van Divisie B, C en D in een play-off formule.

De speeldata:

11/09 om 20.45: IJsland - België

12/10 om 20.45: België - Zwitserland

15/11 om 20.45: België - IJsland

18/11 om 20.45: Zwitserland-België

De Rode Duivels kunnen ook twee oefenmatchen spelen: tussen 6 en 9 september en tussen 14 en 16 oktober.