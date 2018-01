Zware gevangenisstraf voor Braziliaanse ex-president Lula

De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva is in in Porto Alegre veroordeeld tot 12 jaar celstraf. De 72-jarige moest voor het hof van beroep verschijnen op verdenking van passieve corruptie en witwaspraktijken.

Lula kreeg in eerste aanleg al 9,5 jaar cel omdat hij van het bouwbedrijf OAS steekpenningen onder de vorm van een luxueuze penthouse aan het strand van de Atlantische Oceaan zou hebben gekregen in ruil voor lucratieve openbare aanbestedingen. De zaak is gelinkt aan het grootschalige corruptieschandaal in verband met het staatsolieconcern Petrobras, waarbij tientallen politici en zakenmensen zijn betrokken.

Tienduizenden aanhangers van Lula waren naar Porto Alegre getrokken. Het gebouw van het federale hof werd compleet afgegrendeld, terwijl binnen de drie rechters de zaak bespraken.

Lula blijft ontkennen dat het appertement voor hem was, wat de rechters niet geloofden. Hij spreekt van een politiek gemotiveerd proces en een “farce”, en wil bij de verkiezingen in oktober weer president worden voor de linkse Arbeidspartij. In de peilingen loopt hij voorop, maar het land is sterk verdeeld. Lula bestuurde het op vier na grootste land ter wereld al eens van 2003 tot 2010. Hij is voorlopig nog op vrije voeten.