Niet alleen België loopt storm voor de groenten- en fruitknuffels: de wereldwijde business achter Obi de aubergine en Ali de look

Vanaf morgen laat Delhaize een nieuwe lading groenten- en fruitknuffels los. En nadat ze vorig jaar al 1,6 miljoen VitaMinis uitdeelden, mag je uitgaan van een nieuwe knaller. Maar denk niet dat de Belgische kindjes de enige ter wereld zijn die met pluchen groensels slapen. Er schuilt namelijk een wereldwijde business achter Obi de aubergine en Ali de look. Zelfs in Zuid-Afrikaanse supermarkten kon je al voor deze rakkers sparen.

Delhaize won vorig jaar met voorsprong de gouden medaille voor best geslaagde supermarktactie: 1,6 miljoen knuffels, 400.000 albums en nog eens 50 miljoen zakjes met kaarten en stickers die ze van de VitaMinis uitdeelden of verkochten. “Lang hebben we niet getwijfeld om er een vervolg aan te breien”, klonk het gisteren. Per aankoopschijf van 20 euro krijgt u vanaf morgen weer één zegel. Eén knuffel kost u twintig zegels en 3,99 euro.

Maar net nu ze hun Céleste de selder en Philippe de peer voorstellen, blijkt Lidl in Nederland net hetzelfde te doen. Ook daar zijn de VitaMinis neergestreken. “Dat hebben we gezien”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Jammer. Maar de firma die de rechten over de actie heeft, beloofde ons dat er geen knuffels de grens over zullen steken. We hebben exclusiviteit voor België.”

Die firma is TCC Global, al dertig jaar specialist in het maken van supermarktcampagnes om klanten te lokken én/of te binden. “We hebben bijvoorbeeld ook acties met messen of serviezen”, zegt Philip Cornelissens, sales director voor België en Luxemburg. “Supermarkten doen een beroep op ons omdat zo’n campagne nu eenmaal hun corebusiness niet is, wij zijn erin gespecialiseerd. Maar dit is een van onze meest succesvolle producten. Ze zitten in 20 verschillende landen: van Duitsland over Portugal en Italië tot zelfs Zuid-Afrika. Reken maar op tientallen miljoenen stuks. Telkens is er een gezondheidsverhaal aan gekoppeld en moeten ze kinderen aanzetten om meer groenten en fruit te eten.”

Ideale marketingmix

En net daar zit volgens Stefan Van Rompaey, hoofdredacteur van het vakblad RetailDetail, de reden voor het succes. “Ze vormen de ideale mix voor een geslaagde campagne: kinderen en gezondheid. Daar zijn consumenten de dag van vandaag mee bezig. Iedereen zoekt gezondere producten en wil ook de kinderen die gezonde levenswijze oplepelen. Daarnaast werken acties voor kinderen toch ook altijd iets beter dan het zoveelste servies. Vooral grootouders sparen er met plezier voor. Gegarandeerd dat ze zelfs een maand lang hun favoriete winkel links laten liggen om in de Delhaize puntjes te sparen voor de klein mannen.”

Dat net nu zowel Delhaize België als Lidl Nederland met dezelfde actie op de proppen komt, verwondert hem niet. “Omdat dit een uitgelezen moment is om zoiets te lanceren. Na de feestdagen zijn de portefeuilles van de klanten wat leger en is er ook – los van Valentijn – niet direct een groot momentum om klanten te lokken. Deze is er een goeie voor. Het zal zeker opbrengen. Al moet je er ook wel zuinig op zijn. Pak je er te veel mee uit, dan zijn de klanten die VitaMinis op een dag beu. Eén keer op een jaar is meer dan genoeg.”