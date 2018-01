De heerser van Horebeke geeft na halve eeuw scepter aan z’n dochter

Horebeke - De langstzittende burgemeester van het land stopt er mee. Na 54 jaar vindt Jozef Browaeys het wel. Hij laat zich opvolgen door zijn dochter Cynthia. Eerst nog verkiezingen, oké. Maar dat is een formaliteit. Browaeys ís Horebeke. Hoe hij dat doet? “Dienstbetoon. Al mag ik dat niet meer zo noemen.” Een bouwvergunning die sneller moet? Bel Browaeys. Is er ergens een feest? Daar is Browaeys. De volkse stijl. “En die zal ik gewoon voortzetten”, zegt de dochter.

