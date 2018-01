Coutinho krijgt legendarisch rugnummer bij Barcelona

Philippe Coutinho zal bij FC Barcelona voetballen met het legendarische nummer 14 op de rug. De middenvelder, die afgelopen winter voor 160 miljoen euro van Liverpool overstapte naar de Catalaanse hoofdstad, zal daarmee spelen met hetzelfde rugnummer als Johan Cruyff.

Coutinho is met zijn 160 miljoen euro (tot op heden) de duurste transfer in de geschiedenis van de Catalaanse club. Dat hij dan mag rondlopen met rugnummer veertien, is geen verrassing. Maar het zal naast zijn torenhoge transferbedrag wel voor nog extra druk zorgen. Het nummer hangt voor eeuwig samen met de twee jaar geleden overleden Johan Cruyff, die in Barcelona een heldenstatus heeft.

Coutinho speelde sinds zijn komst nog geen minuut. Sterker nog: de tweede duurste transfer ooit had nog geen rugnummer opgespeld gekregen bij de Catalanen. Er werd lang gedacht dat Coutinho het rugnummer zeven zou krijgen na het vertrek van Arda Turan naar het Turkse Istanbul Basaksehir. Maar door de transfer van Javier Mascherano naar het Chinese Hebei China kwam de veertien plots vrij voor de Braziliaanse nieuwkomer.