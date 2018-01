Gevangenis in ‘lockdown’ door gedetineerde op dak

Leuven - Een gedetineerde die woensdag na een wandeling weigerde terug te keren naar zijn cel in de Leuvense hulpgevangenis, heeft voor heel wat commotie gezorgd. De gevangenis aan de Maria Theresiastraat ging in ‘lockdown’, waarop een grote politiemacht buiten de gevangenismuren de situatie nauwlettend in de gaten hield. Ze kreeg vanuit de lucht steun van een helikopter van de federale politie. Enkele rechercheurs vatten post op de daken van omliggende gebouwen. Op elke hoek van de straat stond een agent. Zelfs de brandweer kwam met een ladderwagen ter plaatse. Op een bepaald moment reed een MUG-team de gevangenis binnen.

Uiteindelijk liep de interventie zonder erg af. Een inspecteur van de Leuvense politie slaagde erin de gevangene die op een dak was gekropen, te overtuigen om naar beneden te komen. Daarop ging de gevangene vrijwillig naar binnen. “De rust is weer gekeerd, waarop de interventie van onze diensten kon worden beëindigd”, aldus commissaris Marc Vranckx van de Leuvense politie.

Volgens de politie was er nooit een risico op een ontsnapping. Waarom de man weigerde naar zijn cel terug te keren, is niet bekend. Bij het gevangeniswezen was men woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Mogelijk wacht de gedetineerde een disciplinaire sanctie. Daar zal de gevangenisdirectie over beslissen.