Kinderen die door ouders werden vastgeketend, van elkaar gescheiden

De 13 mishandelde en ondervoede kinderen van Louise en David Turpin uit Californië zijn dan wel gered, ze worden nu uit elkaar gehaald. Zeven kinderen zijn meerderjarig en zullen zelfstandig moeten gaan wonen. De minderjarigen zijn gesplitst in twee groepen, omdat ze niet allemaal bij één pleeggezin terecht kunnen.

Toen de 17-jarige dochter van David (56) en Louise (49) wist te ontsnappen uit het huis in Californië, liep ze rechtstreeks naar de politie. Haar broers en zussen werden vastgeketend, ondervoed en mishandeld teruggevonden in het ogenschijnlijk normale huis in Californië.

Het meisje zou vlak na hun bevrijding meteen aan de hulpverleners hebben gevraagd of ze bij elkaar konden blijven. De broers en zussen van 2 tot 29 jaar oud waren immers jarenlang enkel op elkaar aangewezen, omdat hun ouders hen op een gruwelijke manier behandelde. Gescheiden leven willen ze niet, want de band tussen de kinderen is zeer sterk.

Gesplitst

Nu blijkt dat dit niet zal kunnen. De Amerikaanse nieuwssite CBS schrijft dat de zeven volwassen kinderen in een huis geplaatst zullen worden waar ze zelfstandig moeten leven. Er zou wel begeleiding voorzien zijn. Dat zou broodnodig zijn, aangezien de volwassenen enkele basisbeginselen van de maatschappij niet mee hebben gekregen van hun ouders. Ze mochten amper buiten, gingen nooit naar een dokter of tandarts en enkelen van hen wisten zelfs niet wat een politieagent was.

De zes andere minderjarige kinderen zullen ook niet samen kunnen blijven. De autoriteiten hebben besloten om de groep te splitsen en ze onder te brengen in twee verschillende pleeggezinnen. Het jongste kind is amper twee jaar oud.

“Onschuldig”

Ondertussen zullen hun ouders zich moeten verantwoorden voor marteling, kindermishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving. Mochten ze over de hele lijn schuldig worden verklaard, dan verdwijnen ze voor maximaal 94 jaar achter de tralies. Het duo pleit echter “onschuldig”.

