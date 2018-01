Kevin De Bruyne: “Als ik echt voor het geld had gekozen, had ik dat al op mijn 17de gedaan”

De dag nadat Kevin De Bruyne zijn contract verlengde bij Manchester City, leidde hij zijn ploeg naar de eerste bekerfinale van het jaar. En dus ontmoeten we hem the day after the day after voor een gesprek in Manchester. Over een contractverlenging die golven maakte aan beide zijden van het Kanaal en hem tot één van de best betaalde voetballers ter wereld maakt. “Maar,” zegt KDB fijntjes, “als ik echt voor het geld had gekozen, had ik dat al op mijn 17de gedaan.”