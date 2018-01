Jankovic is tiende (!) coach die wordt ontslagen: de dolle trainerswals in de Jupiler Pro League

Pas in november binnengehaald als reddende engel, nu alweer weg bij KV Mechelen: Jankovic is de tiende trainer die dit seizoen werd ontslagen. Foto: Photo News

Bij het noodlijdende KV Mechelen is hoofdtrainer Aleksandar Jankovic ontslagen en meteen vervangen door de Nederlander Dennis van Wijk, zo maakte de club woensdagavond bekend. Een nieuwe episode in de dolle trainerswals in het seizoen 2017-2018 in de hoogste voetbalklasse:

. 7 augustus 2017: Bartolomé ‘Tintin’ Marquez Lopez wordt na amper twee speeldagen en 3 op 6 ontslagen als coach van Sint-Truiden. T2 Chris O’Loughlin neemt voorlopig de leiding over.

. 9 augustus 2017: Bij Sporting Lokeren wordt de IJslander Runar Kristinsson na een 0 op 6 in de competitie ontslagen en vervangen door oude bekende Peter Maes.

. 14 augustus 2017: Jonas De Roeck verlaat Berchem Sport, dat hij vorig seizoen naar de titel in de tweede amateurliga leidde, voor Sint-Truiden. De Antwerpenaar tekent voor twee jaar bij bij de Truienaars.

. 18 september 2017: Anderlecht beëindigt de samenwerking met René Weiler na het teleurstellende competitiebegin, vier maanden na het behalen van de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis. Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli neemt ad interim over.

. 19 september 2017: KV Oostende zet Yves Vanderhaeghe aan de deur na een rampzalige competitiestart (1/21). Assistent Adnan Custovic neemt voorlopig zijn taken over.

. 27 september 2017: AA Gent en Hein Vanhaezebrouck beëindigen hun samenwerking na 3,5 jaar dienstverband.

. 3 oktober 2017: Amper enkele dagen na zijn vertrek bij AA Gent stelt Anderlecht Hein Vanhaezebrouck aan als nieuwe coach. Vanhaezebrouck ondertekent in Brussel een contract voor drie seizoenen.

. 4 oktober 2017: AA Gent stelt Yves Vanderhaeghe aan als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. Vanderhaeghe tekent in de Ghelamco Arena een contract tot juni 2019.

. 17 oktober 2017: KV Oostende bevestigt na een zege in de beker tegen Union en een 4 op 9 in de competitie het vertrouwen in Adnan Custovic. De Bosniër, ad interim aangesteld na het ontslag van Yves Vanderhaeghe, ondertekent een contract tot juni 2019.

. 23 oktober 2017: Yannick Ferrera wordt twee dagen na het 4-1 verlies in Eupen ontslagen als coach van KV Mechelen. Met 8 op 33 staat Malinwa vijftiende en voorlaatste. Assistent-trainers Tom Caluwé, Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic nemen ad interim over.

. 1 november 2017: Aleksandar Jankovic wordt bij rode lantaarn KV Mechelen aangesteld als opvolger van de ontslagen Yannick Ferrera. De 45-jarige Serviër keert zo terug naar het oude nest, tekent er een contract tot het einde van het seizoen en heeft als belangrijkste opdracht de traditieclub in eerste klasse te houden.

. 6 november 2017: Rode lantaarn Eupen schuift Jordi Condom aan de kant. De plaats van de Spanjaard op de trainersbank wordt ingenomen door de Franse oud-international Claude Makélélé. Hij tekent voor 2,5 jaar.

. 8 november 2017: KV Kortrijk beëindigt de samenwerking met Ioannis Anastasiou. Glen De Boeck volgt de Griek op. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Net zoals eerder bij Cercle Brugge en Excel Moeskroen wordt Lorenzo Staelens De Boecks assistent.

. 10 december 2017: Racing Genk ontslaat haar coach Albert Stuivenberg. De Nederlander was bijna een jaar in dienst. Assistent Jos Daerden neemt voorlopig over.

. 18 december 2017: Racing Genk stelt Philippe Clement aan als nieuwe hoofdcoach. Clement komt over van Waasland-Beveren en tekent in de Luminus Arena een contract van onbepaalde duur.

. 5 januari 2018: Sven Vermant volgt Philippe Clement op als trainer van Waasland-Beveren. De oud-middenvelder stopt als coach van het B-elftal van Club Brugge en debuteert als hoofdtrainer in de eerste klasse.

. 24 januari 2018: Bij KV Mechelen wordt de Serviër Aleksandar Jankovic ontslagen en vervangen door de Nederlander Dennis van Wijk, die een overeenkomst ondertekent tot het einde van het seizoen, met optie voor nog een jaar. Frederik Vanderbiest wordt zijn assistent bij de Mechelaars, die in de stand naar de voorlaatste plaats zijn weggezakt.