Hij vermoordde haar vader, maar toch blijft zijn echtgenote de ‘diaken des doods’ steunen: “Ik heb beloofd hem niet te laten vallen”

Brugge - Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) is de toenmalige echtgenote van de zogenaamde “diaken des doods” aan het woord gekomen. Lutgarde Vercaemer vertelde dat ze hem ook na zijn arrestatie is blijven steunen. Toch bleek op het einde van haar verklaring dat ze ondertussen gescheiden zijn.

Ivo Poppe staat terecht voor de moord op zijn moeder en minstens tien andere moorden. Bij de meeste slachtoffers spoot de diaken uit Wevelgem opzettelijk lucht in de aderen. Maar volgens Lutgarde Vercaemer was haar echtgnoot eigenlijk zelfs een tegenstander van euthanasie. “Dat bleek bij een stelling van een stemtest die we invulden. Ook de euthanasie van Hugo Claus vond hij allesbehalve. Hij maakte zich ook kwaad over die mediabelangstelling voor de euthanasie van een meneer die het met champagne gevierd had.”

Over haar echtgenoot was de vrouw bijna uitsluitend positief. “Hij was heel sociaal en plichtbewust, hij stond voor iedereen klaar. Ook als verpleger had hij een heel goede reputatie, en ook binnen de parochie stond hij voor iedereen klaar. Zo stond een vrouw eens huilend aan de deur omdat haar moeder uit het leven wilde stappen. Ze was haar polsen aan het oversnijden. Hij is onmiddellijk naar daar gegaan en heeft de hulpdiensten gebeld. Die dochter heeft hem daar nog voor bedankt dat hij haar mama gered had.”

Biecht

Vercaemer viel dan ook compleet uit de lucht toen haar man in mei 2014 werd aangehouden. “Wie had dat gedacht dat zulke dingen gebeurd waren. Ik zie alles nog voor mijn ogen gebeuren bij die huiszoeking.” Na zijn aanhouding moest Poppe de feiten opbiechten aan zijn vrouw. “Dat deed hij na een week, met de nodige tranen, aan de telefoon. In latere bezoeken vertelde hij alles dan in detail.”

Poppe bracht ook de vader van zijn vrouw om het leven. “Met mijn ervaring wist ik na de hersenbloeding van mijn vader al dat het hopeloos was. Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom het nog gebeurd is, Ivo wist ook hoe ziek hij was. Ik had gedacht dat hij in de loop van de nacht zou overlijden. Ivo is mij om 6 uur komen aflossen. Ik was nog maar net thuis toen hij belde dat mijn vader overleden was. Ik heb het hem wel kwalijk genomen, ja.”

“Ik laat hem niet vallen”

Voorzitter Bart Meganck vroeg aan Vercaemer hoe ze haar toekomst zag. “Ik heb er al heel veel over nagedacht en eigenlijk weet ik het niet. Voor mij is het een groot vraagteken. Ik heb beloofd hem niet te laten vallen, voorlopig doe ik dat niet. Ik blijf op bezoek gaan.” Vercaemer vertelde ook dat heel wat mensen uit Wevelgem bellen en berichten sturen om haar te steunen.

“Schat, als ik ooit vrijkom, maak ik de volgende dag een standbeeld voor jou”, zei Poppe haar. “Ik weet niet hoe je de ontgoocheling en de kwaadheid volhoudt. Blijf me na elk bezoek een kruisje en een klets geven. Ik ben blij dat je in Wevelgem goed behandeld wordt. Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij, maar jij en mijn kinderen zijn zo al levenslang veroordeeld.”

Na een vraag van Jan Leysen, advocaat van bisdom Brugge, bleek dat het echtpaar ondertussen al een jaar gescheiden is. “We hebben die beslissing genomen toen ik het een periode heel moeilijk had. Ik wist het toen echt niet meer. Ik heb er niet eerder over gesproken omdat ik er eigenlijk niet fier over ben.”

Schoonzus wel kwaad

Francine Vercaemer, de zus van Lutgarde, heeft dan weer absoluut geen begrip voor de manier waarop Poppe haar vader om het leven bracht. "Hij heeft me de laatste babbel met mijn papa afgepakt." Gerard Vercaemer lag na een hersenbloeding in comateuze toestand in het ziekenhuis van Kortrijk. De familie hield afwisselend de wacht bij zijn ziekbed. Bij het begin van zijn shift spoot Ivo Poppe een dodelijke hoeveelheid lucht in de aderen van zijn schoonvader. "In het ziekenhuis heeft Ivo me vastgepakt en een zoen gegeven. Het is verschrikkelijk om dan jaren later te horen dat hij zelf dingen had ingespoten", aldus Francine Vercaemer.

De getuige besefte wel dat haar vader sowieso stervende was. "Er was ook beslist om hem niet te opereren, hij ging er toch als een plant uitkomen. Het ging misschien om vijf of zes uur en toch neemt hij die beslissing. Hij heeft me de laatste babbel met mijn papa afgepakt." De dochter van het slachtoffer stak haar woede niet onder stoelen of banken. "Het ergste van al is dat hij al begonnen was in 1978, vier jaar voordat hij met mijn zuster getrouwd is. Hij heeft iedereen belogen. Ik zie hem nog liggen voor meneer Vangheluwe bij zijn diakenwijding, plat op de buik in de kerk. Iedereen was zo fier. Ik ben zeer kwaad, hoe heeft hij zoiets durven doen."

Familie neemt Poppe niets kwalijk

Ook de broers en een zus van de beschuldigde legden vandaag hun getuigenis af. De diaken staat ook terecht voor de moord op hun moeder Ivonna Vanhaverbeke (90), maar dat lijkt zijn familie hem niet kwalijk te nemen. Ze stelden dat hun moeder klaar was met het leven.

"Ik kan alleen maar bevestigen dat ik Ivo ken als iemand die altijd dienstbaar is. Hij is altijd bereid om mensen te helpen", vertelde zijn jongere broer Piet. Zijn zus Lieve beaamde dat volmondig. "Sociale bewogenheid en mensen helpen is de rode draad die loopt doorheen zijn hele leven."

De broers en de zus van Ivo Poppe schetsten ook de laatste weken en dagen van hun moeder. "Rond haar 90ste jaar was ze ziek en helemaal uitgeput. Op een bepaald moment moest ze naar het ziekenhuis. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat ze niet lang meer ging leven", aldus Lieve.

Volgens Paul Poppe had ze zelfs al afscheid genomen. "De namiddag ervoor nam ze onze handen vast en zei ze 'stel het wel'. Ze was helemaal uitgeput, haar ogen vielen toe als ze wilde vertellen." Ook Piet herinnerde zich die namiddag goed. "Dat was een hoopje mens, ik herkende moeder bijna niet meer. Ik heb letterlijk gezegd dat het niet lang meer zou duren."

De huisartsen van Ivonna Vanhaverbeke schetsten een gelijkaardig beeld. "Ze was heel zwak en heeft zich nooit aan het rustoord aangepast", aldus dokter Josson. Over euthanasie werd weliswaar nooit gesproken. "Ze was ook niet dodelijk ziek, maar ze zei wel dikwijls dat ze het niet meer zag zitten. Ze was echt wel levensmoe", zei dokter Dujardin. Voor euthanasie kwam de vrouw dus eigenlijk sowieso niet in aanmerking. "Technisch hebben we veel vooruitgang geboekt, maar op emotioneel vlak misschien niet. Voor iemand die levensmoe is, hebben we nog niet veel meer te bieden dan 30 jaar geleden", vulde dokter Josson aan.

Over de beschuldigde wist Frans Josson geen slecht woord te vertellen. "Hij was heel correct, vriendelijk en sympathiek. Het nieuws over de feiten is in Wevelgem aangekomen als een bom." De getuige leek ook enig begrip te tonen voor het handelen van Ivo Poppe. "Iedereen zal het er wel mee eens zijn dat er een grens overtreden is, maar soms ligt die grens wel wat moeilijk voor iemand die meegaat in het lijden van iemand. Soms zijn er situaties waar wat niet goed is, toch begrijpelijk is. Het is aan jullie om te oordelen wat kon en wat niet kon."

Lof van ex-collega's

Enkele ex-collega's loofden het werk van Ivo Poppe als verpleger en pastoraal medewerker. "Hij gaf een goede indruk en was heel dienstbaar. Hij deed ook het administratief werk, wat anderen niet graag deden. Ik vond het echt spijtig dat hij in 2002 vertrok", aldus hoofdverpleger André Mylle. Het nieuws over de feiten kwam dan ook als een grote schok. "Ik was geschrokken, verbijsterd en boos. Ik ben er dagen niet goed van geweest. Je vraagt je ook af waarom je het niet gezien hebt."

Ivo Poppe bracht zijn moeder om het leven op de afdeling waar hij voorheen gewerkt had als verpleger. "Ik kende hem als aalmoezenier. Die dag kwam hij binnen en zei hij dat zijn moeder verlost was", aldus Petra Verschaeve. In tegenstelling tot de familie Poppe had de verpleegster het overlijden niet zien aankomen. "Ik was toch verrast, want iemand die finaal terminaal is ligt normaal op een eenpersoonskamer."

Ook het palliatief team was niet op de hoogte van een mogelijke terminale toestand van de vrouw. Ivo Poppe stond volgens Martine Sioen in het algemeen vrij neutraal tegenover euthanasie. "Mijn eerste reactie was er één van ongeloof, ik heb zelfs nooit een vermoeden gehad. Ik weet niet wat hem bezield heeft. Euthanasie kan enkel op vraag van de patiënt en kan enkel uitgevoerd worden door een arts." De verpleegkundige voegde er wel nog aan toe dat Poppe vaker cavalier seul speelde.