Trainer Duitse tweedeklasser krijgt hartaanval tijdens match, maar verkeert buiten levensgevaar

Coach Jeff Strasser van Kaiserslautern is tijdens de wedstrijd tegen Darmstadt onwel geworden en onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd. De ontmoeting in de tweede Bundesliga is vervolgens gestaakt.

Nadere bijzonderheden over de toestand van Strasser ontbreken. Volgens Duitse media heeft de 43-jarige Luxemburger een hartaanval gekregen. Dat gebeurde in de rust van het duel in Darmstadt, bij een stand van 0-0. De krant Bild meldde op basis van bronnen dat Strasser niet in levensgevaar verkeert.