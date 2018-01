PSG wint zonder Neymar in beker, ex-Standardspeler trefzeker bij Montpellier

Paris Saint-Germain heeft in de zestiende finales van de Franse beker met 4-2 gewonnen van Guingamp. De Parijzenaren hadden de Braziliaanse superster Neymar en wonderkind Mbappé zelfs niet nodig voor de makkelijke zege. De bekermatch tussen Montpellier en Lorient werd een spektakelstuk met ex-speler van Standard Isaac Mbenza aan het kanon.

PSG kwam 2-0 voor tegen Guingamp na een treffer van Rabiot en een owngoal van Deaux. Voor de rust bracht Thuram vanop de penaltystip opnieuw spanning in de match met de aansluitingstreffer. Na de rust vergrootte Pastore de score opnieuw tot twee doelpunten. Een penaltydoelpunt van N’Gbakoto (Guingamp) en Marquinhos (PSG) zorgden uiteindelijk voor de 4-2 eindstand. De thuisploeg plaatste zich zo dus vrij simpel voor de achtste finale. Neymar en Mbappé hadden ze daarvoor zelfs niet nodig, ook Rode Duivel Thomas Meunier kwam niet aan spelen toe.

Ook in Montpellier-Lorient vielen er een pak doelpunten, zeven in totaal. De thuisploeg kwam in de eerste helft twee keer op achterstand na twee goals van Bouanga voor Lorient en een doelpunt van Ninga voor Montpellier. In de tweede helft bracht Sambia de bordjes opnieuw op gelijke hoogte en zorgde ex-Standardspeler Isaac Mbenza voor de voorsprong voor de thuisploeg. In twee dolle minuten maakten de bezoekers nog gelijk, maar scoorde Ninga de 4-3.