Marilyn (66) vliegt voor tiende keer stiekem mee met vliegtuig zonder ticket, deze keer over de oceaan

Voor de tiende keer heeft de 66-jarige Marilyn Hartman stiekem meegevlogen met een intercontinentaal vliegtuig van Chicago naar Londen. Zonder ticket, zonder paspoort. De vrouw is pas bij aankomst tegen de lamp gelopen en gearresteerd.

De politie en het luchthavenpersoneel weten niet meer wat ze moeten aanvangen met Marilyn Hartman. Ze noemen haar de “serieverstekeling”, omdat ze al zeker tien keer zonder geldige papieren met een vliegtuig kon meevliegen. Niet voor korte tripjes, maar ook voor lange vluchten sloeg ze haar slag.

Marilyn Hartman. Foto: AP

Over de oceaan

Zo ook op 14 januari. Toen wist de 66-jarige vrouw zonder argwaan te wekken in de sterk bewaakte Amerikaanse vlieghaven van Chicago O’Hare Airport voorbij de veiligheidscontrole te raken zonder ticket. Nadien bracht ze een volledige nacht door in de terminal. De volgende dag wist ze twee mensen van het luchthavenpersoneel te slim af te zijn, waardoor ze ook aan boord kon gaan van de vlucht van British Airways. Geen enkele stewardess stelde zich vragen bij haar aanwezigheid zonder geldige instapkaart.

Pas bij de douane in Londen ging er een belletje rinkelen. Daar kon de 66-jarige vrouw immers haar paspoort niet laten zien, aangezien dat nog thuis lag. Ze werd meteen terug op een vliegtuig naar de Verenigde Staten gezet. Bij aankomst stond de politie klaar om haar te arresteren.

Al zeker tien keer

Opnieuw. Hartman was immers eerder al gearresteerd op luchthavens in Illinois, Arizona, Hawaï, Californië en Florida, over heel Amerika dus. Voorlopig was het bij binnenlandse vluchten gebleven, maar deze keer stak ze zo dus ook de oceaan over. Hoe ze steeds de autoriteiten kan verschalken is onbekend. Er is een onderzoek gestart.

Als straf moet Marilyn nu een enkelband dragen. Vorige keer hielp dat echter niet, want ze zou met het apparaat aan haar been toch van Californië naar Chicago zijn gevlogen. Ze zou ook verplicht een psychiatrisch onderzoek moeten ondergaan. Volgens de Amerikaanse media trekt Hartman steeds naar de luchthaven, omdat ze “vervreemd is van haar familie en met die acties haar normale leven probeert te ontvluchten”.