Deliveroo-koeriers bezetten hoofdkwartier: “Bereid om hier de nacht door te brengen”

Elsene - Het gebouw van maaltijdbezorger Deliveroo in Elsene wordt woensdagavond omstreeks 21.30 uur nog altijd bezet door een twintigtal koeriers. “We zijn bereid de nacht hier door te brengen”, laat Douglas Sepulchre, woordvoerder van het collectief van koeriers weten. De betogers eisen een gesprek met de directie.

“Onze eisen worden niet gehoord, dus de laatste etappe is het bezetten van de gebouwen”, aldus Sepulchre. “Er zijn medewerkers aanwezig, maar momenteel zijn het enkel discussies en geen grondig overleg. Daarom wachten we tot dat Mathieu de Lophem (CEO van Deliveroo België, nvdr.) of een ander directielid ons te woord komt staan.”

De politie en een gerechtsdeurwaarder zijn woensdagavond ter plaatse gekomen, maar er werd verder niet ingegrepen. De bezetting van het gebouw verloopt zonder agressie en in een gemoedelijke sfeer, laat het collectief weten.

Vanaf 31 januari zouden alle fietskoeriers als zelfstandige moeten werken en niet langer in loondienst via de coöperatieve Smart. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald. Eind vorig jaar brak het conflict uit en er werden reeds verschillende acties gevoerd. Donderdag zitten koeriers van het collectief ook samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

“Op politiek vlak willen we onze ongerustheid uitten en tot een oplossing komen, maar er is die deadline van 31 januari. Deze acties zijn onze laatste hoop”, aldus Sepulchre.