Goal van Hazard volstaat niet, Arsenal knikkert Chelsea uit League Cup

Arsenal heeft zich na een Londense derby tegen Chelsea geplaatst voor de finale van de Carabao Cup. Rode Duivel Eden Hazard maakte het vroege openingsdoelpunt, maar een knullige owngoal van Rüdiger en doelpunt van Xhaka waren goed voor de kwalificatie. In de finale zullen The Gunners het opnemen tegen Manchester City.

Na de 0-0 uit de heenmatch moest er gescoord worden om in de finale tegen Manchester City te spelen. Chelsea-coach Antonio Conte zette Eden Hazard als valse negen voorin en dat pakte meteen goed uit. Eerst werd een knappe goal van Pedro nog afgekeurd, maar na zes minuten loodste de Spanjaard een Hazard door de Arsenal-defensie. Oog in oog met Petr Cech was het een koud kunstje voor de Rode Duivel om de openingstreffer keurig binnen te leggen.

Foto: Photo News

Geen tien minuten later was echter alles weer te herdoen voor de bezoekers. Montreal kopte een hoekschop tegen het hoofd van Marcos Alonso waardoor de bal in de carambole nog tegen het hoofd van Rüdiger en zo Willy Caballero, die de licht geblesseerde Thibaut Courtois verving, verbouwereerd liet. Een knullige goal, maar het stond wel 1-1.

Kort daarna kreeg Willian een uitstekende kans om Chelsea opnieuw op voorsprong te brengen, maar de Braziliaan kraakte zijn schot. Even later moest hij naar de kant met een knieblessure en maakte Ross Barkley, die deze winter voor 17 miljoen overkwam van Everton, zijn officiële wedstrijddebuut voor Chelsea. Rusten deden we met een gelijkspel, al miste het afgeweken schot van Özil het doel maar op een haar.

Batshuayi krijgt kans

In het begin van de tweede helft nam Arsenal in het eigen Emirates de match in handen. Na drie minuten ging het staalharde schot van Xhaka nog over, maar op het uur stond hij wel op de perfecte plek om de afgeweken voorzet van Lacazette binnen te duwen: 2-1.

Chelsea moest nu nog scoren om verlengingen uit de brand te slepen (in de League Cup tellen door een aparte regel de uitdoelpunten binnen de reguliere speeltijd niet). Conte rekende daarvoor zowaar op Michy Batshuayi, die mee de aanvalslinie kwam bemannen met nog een half uur te spelen. Maar voor de ommekeer kon hij niet zorgen. Iwobi had nog de beste kans van de partij aan de voet, maar hij schoot een derde treffer voor The Gunners recht op Caballero. Arsenal stoot zo door naar de finale van de Carabao Cup, de vroegere League Cup. Daarin zullen ze het op Wembley opnemen tegen Manchester City met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.