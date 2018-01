De slotfase tussen Anderlecht en Waasland-Beveren was niet voor gevoelige zielen. Negen minuten voor affluiten scoorde Isaac Kiese Thelin vanop de stip tegen zijn moederclub, nog geen twee minuten later zorgde Kenny Saief weer voor de gelijkmaker van Anderlecht. Toen paars-wit in de absolute slotfase een elfmeter kreeg, waande de nieuwkomer zich al zegezeker… maar Saief miste vanop de stip.