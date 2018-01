Franko Andrijasevic begon bij AA Gent voor het eerst sinds eind september nog eens in de basis, maar echt overtuigen kon de recordman van de Buffalo’s toch niet. Alweer niet. Dat hij een kansje in de eerste helft niet tussen het kader kreeg, kunnen we nog begrijpen. Dat de Kroaat echter alle tijd van de wereld dacht te hebben met de rust in zicht op bezoek bij Antwerp… Owusu en Limbombe straften het geslaap af en scoorden de 1-1 gelijkmaker.