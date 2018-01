COMMENTAAR. Neem geen ex-lief terug in huis, zeker niet als je bedrogen bent

KV Mechelen staat nu laatste in de stand, maar wist al voor de winst van Eupen tegen Charleroi: neem nooit een ex-lief opnieuw in huis. Zeker niet als je bedrogen bent. Het wordt nooit meer als voorheen, vooral niet als het voordien ook al geen feest was. En wat doe je als dat ex-lief het huis is uitgeborsteld? Dan neem je het tegenovergestelde karakter. Vurig in plaats van rustig. Blond in plaats van donkerharig. Zo moeten ze gisteren in Mechelen hebben geredeneerd.

De ontslagen Aleksandar Jankovic is een estheet, zeker in zijn voetbalopvattingen. Voetbal moet je spélen, die benadering. In zijn contacten met de buitenwereld is de Serviër een heer. Hij ...