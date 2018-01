De Russische avonturier onder de lat van Club Brugge: “Zelfs mijn dochtertje vraagt waarom ik zo boos kijk”

Hij houdt van kamperen in de Russische wildernis en boeken lezen. En in eigen land wisselde hij maar liefst tien keer van ploeg. Op zijn 34ste werd zijn elfde transfer ook zijn eerste buitenlandse avontuur. Vladimir Gabulov, de nieuwe doelman van Club Brugge, is geen typische voetballer. Maak kennis met de Rus die komende zomer mogelijk het pad van de Rode Duivels kruist. “De Belgen hebben een wereldploeg, maar de Russen geloven straks in een mirakel.”

Verzamel alle clichés en gooi ze overboord, want Vladimir Gabulov is allesbehalve een doorsnee voetballer. Geen blitse kledij en accessoires, geen luxueuze vakanties op Ibiza of in Saint-Tropez. De Rus ...