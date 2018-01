Vanhaezebrouck is hard voor spelers na gelijkspel Anderlecht: “Een raadsel, nog nooit gezien”

Hein Vanhaezebrouck was na het 2-2-gelijkspel tegen Waasland-Beveren niet boos op penaltymisser Saief. “Hij was de enige die verantwoordelijkheid nam. Tijdens onze oefenmatch in Spanje waren er vier of vijf kandidaten, maar dan wil ik ook nog een strafschop nemen. Maar in het slot van een competitiematch...”

De coach is nog altijd niet tevreden over de mentaliteit. “Hoe wij uit de kleedkamer komen: dat is mij een raadsel. Dat een ploeg zo wegzakt... Nog nooit gezien. Niemand zette nog druk, we gaven Beveren ruimte. Oké, Kums, Gerkens en Trebel waren ziekjes, maar de anderen zakten ook weg. Ik kan van zowat elke speler de rekening maken. Alleen Sels, Appiah en Sambi Lokonga maakten geen fouten.”

“Zelfs jij had die goal van Teo gemaakt”

“Of ik blij ben met de goal van Teo? Ik ken uw kwaliteiten als voetballer niet, maar die had jij er ook in geschopt. Goal is goal, natuurlijk. Maar als Teo echt vertrokken was, dan had hij na de rust die kopkans gescoord. Zelfs met 3-2 had ik hier niet happy gezeten, want we verdienden niet om te winnen. Ja, we konden Charleroi inhalen, maar we kijken niet meer naar boven.”