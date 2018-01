Drugsbende gaat vrijuit omdat telefoontap niet beluisterd kan worden in rechtszaal: “Computers zijn te oud om dvd’tje af te spelen”

Brussel -

Omdat de dvd met daarop belastende telefoontaps niet kon afgespeeld worden op de stokoude computers van de rechtbank in Brussel, gaat een zevenkoppige drugsbende vrijuit. Rechtbankvoorzitter Luc Hennart wijst met een beschuldigende vinger naar Justitie. “Met onze compleet verouderde computers kunnen we niets meer aanvangen. ‘Mijn goede vriend’ minister Geens beloofde wel betere informatica, maar in de praktijk gebeurt er bitter weinig.”