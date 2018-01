CLUBNIEUWS. Spits drukt door voor transfer naar Anderlecht, Refaelov aangeboden bij Standard

Na het teleurstellende gelijkspel tegen Waasland-Beveren is Anderlecht meer dan ooit op zoek naar aanvallende versterking. Jonathan Bolingi is een piste in Brussel en de spits heeft Moeskroen alvast laten weten dat hij wil vertrekken. Lior Refaelov zit op een zijspoor bij Club Brugge en staat – hoewel hij niet per se moet vertrekken – open voor een nieuwe uitdaging. Standard kreeg de Israëliër al in december via diens makelaar aangeboden, maar lijkt de piste nu pas iets serieuzer te nemen.

Bolingi wil Moeskroen verlaten (voor Anderlecht)

Voor de match tegen Kortrijk heeft Jonathan Bolingi aan trainer Mircea Rednic meegedeeld dat hij Moeskroen wil verlaten. De spits, die gehuurd wordt van Standard, geniet belangstelling van Anderlecht, maar mag niet weg. Rednic is zwaar teleurgesteld zonder dat hij namen noemt. “Onbegrijpelijk”, aldus de coach. “Ze werden uitgeleend om speelminuten te verzamelen. In het begin van het seizoen waren het Moeskroen en Mircea Rednic die hen een kans gaven, maar dat zijn ze al vergeten.” Bolingi’s makelaar Jacques Liechtenstein probeert een oplossing te vinden. Zeker als Anderlecht geen grote naam kan aantrekken als nieuwe aanvaller.

Sofiane Hanni had dan weer enkele gesprekken over zijn toekomst. Anderlecht noemt een vertrek onbespreekbaar en de interesse van Spartak Moskou charmeert hem ook niet zo.

Christophe Henrotay, de manager van Leander Dendoncker, zoekt wel een opening voor een transfer (naar West Ham). “Er is veel interesse”, verklaarde hij tegenover Foot Mercato. “Als er een effectief bod is, zal ik met Anderlecht onze opties bespreken.”(jug)

Refaelov aangeboden bij Standard (maar dat wordt moeilijk)

Gooit een andere Belgische club een reddingsboei richting Lior Refaelov? De 31-jarige Israëliër zit op een zijspoor bij Club Brugge en staat – hoewel hij niet per se moet vertrekken – open voor een nieuwe uitdaging. Elke transferperiode zijn er aanbiedingen uit eigen land, maar deze winter lijkt er zich ook een oplossing uit Luik aan te dienen. Standard kreeg Refaelov al in december via diens makelaar aangeboden, maar lijkt de piste nu pas iets serieuzer te nemen. De Israëliër zit in zijn voorlaatste contractjaar bij Club en blauw-zwart houdt in tegenstelling tot vorige zomer niet meer vast aan een vooropgestelde transferprijs van twee miljoen euro. Alleen, dat aanbod gold toen voor Maccabi Tel Aviv en het is maar zeer de vraag of Standard Refaelov aan dezelfde voorwaarden kan krijgen. Een doorbraak in een eventuele overgang van Alexander Scholz lijkt er overigens ook niet te komen. Daarvoor blijft het financiële verschil tussen wat Club Brugge wil geven en Standard wil krijgen te groot.(gma, bfa)

Bongonda (eindelijk) op weg naar Zulte Waregem

Theo Bongonda zal eerstdaags de selectie van Essevee vervoegen. De Spaanse eersteklasser Celta De Vigo verhuurt hem voor zes maanden. Bongonda was al uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor, maar daar kwam hij amper aan de bak. Toch wilde die niet meewerken aan het dossier. Bongonda keerde zelf terug naar Turkije om zijn vertrek daar te forceren.

Er zou ook een aankoopoptie opgenomen zijn in het contract, maar de afkoopsom ligt te hoog voor Essevee. Bovendien verdient Bongonda per jaar 1 miljoen euro netto en heeft hij nog een jaar contract bij Celta De Vigo.

Daarnaast legde Zul te Waregem de Noor Johan Björdal vast. De 31-jarige centrale verdediger tekent voor 2,5 seizoenen. Hij komt transfervrij over van het Noorse Rosenborg. Ook de 19-jarige doelman Eike Bansen komt naar de Gaverbeek. Hij tekende voor 3,5 seizoenen en komt over van het Duitse Borussia Dortmund. Door de komst van de Duitse jeugdinternational kon ­Nicola Leali richting de Italiaanse tweedeklasser Perugia trekken. Grigoris Kastanos keerde dan weer terug naar Juventus.(jcs)

AA Gent legde aanvaller Jonathan David (18) vast, van het Canadese Gloucester Hornets.(ssg)

Oostende mist op Club Brugge Kevin Vandendriessche, die niet voldoende hersteld is van ziekte.(jve)

Het Bondsparket vordert drie duels schorsing voor KV Mechelen-spits Fatos Beqiraj. KV aanvaardt dat niet, dus komt hij dinsdag voor de Geschillencommissie. Laurens Paulussen is net als Tim Matthys out.

Faysel Kasmi verlaat Lierse voor het Ierse Waterford.