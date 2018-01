Doodrijder (54) tankstation Drongen verklaart dat hij nooit meer wil rijden en enorm veel spijt heeft: “Mijn auto schoot ineens vooruit”

Gent - Hij is naar eigen zeggen beschaamd, heeft veel spijt en wil nooit meer met een wagen rijden. Geert W. (54, foto), de doodrijder van het tankstation in Drongen, heeft het er volgens zijn advocaat enorm moeilijk mee dat hij iemand heeft doodgereden. Volgens het parket was hij dronken, maar de Oostendse zakenman zelf begrijpt niet wat er is misgegaan. “Hij weet niet waarom zijn wagen ineens vooruit schoot.”

