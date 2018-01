Standbeelden van ontdekkingsreizigers beklad, dag voor de feestdag die hen viert

In de Australische stad Melbourne zijn de standbeelden van de ontdekkingsreizigers die bijna 250 jaar geleden in het land aankwamen, beklad met verf en graffiti. En dat de dag voor de nationale feestdag die net hen viert.

Kapitein James Cook – de Brit die in 1770 voet aan land zette – kreeg een emmer roze verf over zijn hoofd. Aan zijn voeten werden de woorden “geen trots” geschilderd, naast een Aboroginal-vlag. Iets verderop kregen ontdekkingsreizigers Burke en Wills groene verf over hun monument heen en het woord “gestolen”.

(Lees verder onder de tweet)

Australia Day is een controversiële feestdag, vooral bij de Aboriginals. De feestdag vindt plaats op 26 januari, de dag waarop de eerste vloot in 1788 aankwam in Sydney en een Britse kolonie werd gesticht. De oorspronkelijke inwoners vinden het pijnlijk dat de dag gevierd wordt waarop hun land werd geclaimd door de Britten en een periode van onderdrukking begon.

Voorstanders zien de dag dan weer als een onschuldige feestdag waarop het huidige Australië gevierd wordt zoals het is.

Federaal minister voor Burgerschap en Multiculturaliteit Alan Tudge (Liberals) noemde het vandalisme een schande. “Deze mensen vernietigen ons nationaal erfgoed door te doen wat ze doen, en ze bereiken er niets mee. Je kan onze geschiedenis niet herschrijven. Ik wil dat Australia Day een mooie, verenigende dag is voor ons land. Dat is het nu al vele decennia.”

De politie onderzoekt het vandalisme.

Doodsbedreigingen

In augustus vorig jaar werd het standbeeld van kapitein Cook ook al in Sydney beklad. Toen werd “geen trots in genocide” en “verander de datum” op het beeld gespoten. Ook twee andere standbeelden, van Lachlan Macquarie, de vijfde gouverneur van de staat New South Wales, en van Queen Victoria, de vroegere Britse koningin, werden toen met gelijkaardige slogans beklad.

Er is al een tijdlang discussie over het al dan niet veranderen van de datum. Vooral de groenen lobbyen daarvoor. In Melbourne schrapten drie lokale overheden zelfs de feestelijkheden, ter erkenning van “het verlies van cultuur” die de dag betekende voor de Aboriginals, maar krijgen van velen de wind van voren. Een minister van de Greens, Lidia Thorpe, die zelf Aboriginal is, kreeg doodsbedreigingen nadat ze pleitte om de datum te veranderen.