Al meer dan 62.000 deelnemers voor Tournée Minerale

Eén week voor de start van Tournée Minérale hebben zich al meer dan 62.000 deelnemers ingeschreven op de website. De actie, die mensen aanspoort om een maand lang geen alcohol te drinken, is volgens de organisatie nu al geslaagd. Dat melden de organisatoren, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), De DrugLijn en Stichting tegen Kanker.

Tournée Minérale is aan haar tweede editie toe. "Waar de inschrijvingen vorig jaar wat aarzelend op gang kwamen, verloopt dat dit jaar duidelijk anders: op 1 januari stonden er al meer dan 25.000 inschrijvingen op de teller", zegt Marijs Geirnaert, directeur van het VAD. "Bij het lanceren van de nieuwe campagne, hebben we ook de deelnemers van vorig jaar een mailtje gestuurd. Daar zagen we onmiddellijk het effect van. Heel wat mensen schreven zich een tweede keer in. Dat bewijst nog eens dat mensen zich goed voelen bij zo'n maand zonder alcohol."

Hoe die ervaring aanvoelt, is voor iedereen anders. Dat blijkt uit een bevraging van UGent van de deelnemers van de eerste editie. Iets meer dan 40 procent van de deelnemers zei dat hij of zij zich beter in hun vel voelden en liefst 9 op de 10 bevraagde deelnemers zei minstens één voordeel ervaren te hebben, zoals beter slapen, meer energie of een stralende huid.

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat deelnemers na Tournée Minérale gemiddeld minder blijven drinken dan voordien. "De grote groep deelnemers leert zichzelf dus wel degelijk om anders, en gezonder, met alcohol om te gaan", aldus Geirnaert.