Magnette reageert op open brief De Wever: “Migratievraagstuk verdient beter dan karikaturen”

“Nee, mijnheer De Wever, er is niet aan de ene kant een rechts gehecht aan de natiestaat en het staatsburgerschap, en aan de andere kant een naïef, laks of ‘kosmopolitisch’ links, dat pleit voor het openen van alle grenzen”, zegt Paul Magnette (PS) in Le Soir, in een reactie op de open brief van Bart De Wever (N-VA) een dag eerder in De Morgen.

De burgemeester van Charleroi beschuldigt de voorzitter van de Vlaams-nationalistische partij ervan de aandacht te willen afleiden en polemiek te willen starten omdat de regering van MR en N-VA in nood zit. “Voor de progessieven is de enige oplossing van het fenomeen van de migranten het multilateralisme”, aldus Magnette, die meent dat België en de Europese Unie momenteel de foute richting opgaan. “De geleidelijke ontmanteling van ons ontwikkelingsbeleid bereidt de migratiegolven van morgen voor.”

Volgens Magnette verdient het migratievraagstuk meer dan “karikaturen, simplisme en retorische manipulaties”. De burgemeester van Charleroi vindt ook dat het internationale imago van ons land geschaad wordt door het cynisme van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken.