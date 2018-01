‘Technologie zal hr-processen gaan domineren in 2018’

Dit nieuwe jaar moet dé doorbraak worden voor de integratie van digitale tools in de hr-wereld. Machine Learning, artificiële intelligentie, big data, virtuele realiteit, online assessments, en andere hippe toepassingen zullen steeds meer ingezet worden in het wervings, selectie en vervolmakingsproces van werknemers. Ben Greeven, CEO van het Limburgse bedrijf Thalento, ziet de belangstelling voor deze tools enorm sterk toenemen.

Thalento, gevestigd op de Corda Campus, is een leverancier van software-oplossingen voor de hr-sector. Audiovisuele selectietechnieken, online modules, scanners om emoties af te lezen, e-learning,... het zijn allemaal toepassingen waar het bedrijf mee bezig is. "Het zal niet lang meer duren of alle wervings- en selectieprocedures zullen doorspekt worden met allerlei technologie om een sneller en objectiever beeld te krijgen van de kandidaten", aldus Ben Greeven.

"We merken de enorme belangstelling aan het succes van ons bedrijf, dat vorig jaar de omzet zag stijgen met 91% en het personeelsaantal wist te verdrievoudigen. De vraag van buitenlandse spelers om met ons samen te werken, bewijst bovendien de internationale trend van slimme technologie die verweven wordt in hr-toepassingen."

Greeven kent de oorzaak van de populariteit. "De war for talent maakt de zoektocht naar de geknipte kandidaten veel moeilijker en tijdsintensiever.

