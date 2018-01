Standard staat dicht bij eerste inkomende wintertransfers

Standard staat op het punt zijn eerste inkomende transfers van deze winter af te ronden. Het gaat om de Bosnische middenvelder Gojko Cimirot (PAOK Saloniki) en de Zweedse verdediger Sotiris Papagiannopoulos (Östersund).

De komst van Gojko Cimirot wordt in principe vandaag afgerond. De 25-jarige defensieve middenvelder van het Griekse PAOK Saloniki wordt de komende uren al in Luik verwacht om zijn medische testen af te leggen.

De zevenvoudig Bosnisch international speelde gisteren nog 90 minuten mee in het bekerduel tegen Atromitos (2-0-winst) en nam daarna afscheid van zijn ploeggenoten. Volgens Griekse bronnen betaalt Standard 2 miljoen euro voor Cimirot.

De Rouches hopen zich verder te versterken met Sotiris Papagiannopoulos (27). De Griek-Zweedse centrumverdediger is op dit moment in België om te onderhandelen met de Rouches. Zijn naam werd eerder in verband gebracht met Zulte Waregem, maar zijn looneisen lagen te hoog voor Essevee.

De komst van Papagiannopoulos kan betekenen dat er schot komt in de transfer van Alexander Scholz. De onderhandelingen tussen Standard en Club Brugge verliepen de voorbije weken bijzonder moeilijk, maar daar komt nu mogelijk verandering in.