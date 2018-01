Trabzonspor en Bongonda verbreken hun samenwerking, de weg naar Essevee ligt open

Trabzonspor en Theo Bongonda hebben hun samenwerking “in onderlinge overeenkomst” beëindigd, waardoor de belofte-international op zoek kan naar een nieuwe club. Dat meldde de Turkse voetbalclub woensdagavond via zijn officiële kanalen.

Hij werd deze zomer door zijn club Celta de Vigo uitgeleend aan Trabzonspor in de hoop om meer speelkansen te kijken, maar hij kwam hij slechts drie keer in actie. Op twitter bedankt hij de fans van Trabzon voor de steun, maar legt hij uit dat hij moeilijk kon blijven bij een club waar hij geen speelgelegenheid krijgt. Hij wenst de Turkse club het beste en hoopt dat ze de titel winnen.

Voor Bongonda ligt een terugkeer naar jeugdliefde Zulte Waregem nu helemaal open. De kwieke vleugelaanvanger werd bij Essevee opgeleid. Naar verluidt hebben ze aan de Gaverbeek wel oren naar een reünie.

Bongonda verliet Zulte Waregem in 2015 voor een avontuur in Spanje. Bij Celta de Vigo kreeg hij de kans om zich te meten met voetballers als Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo. Het is nu afwachten of Celta de Belgische winger laat vertrekken naar Zulte.