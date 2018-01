“Huidige regeringscoalitie mag aanblijven, maar met minder gepolariseer”

Brussel - Als het kan, moet de huidige regeringscoalitie (MR, N-VA, Open Vld en CD&V) ook na 2019 aan het roer blijven. Dat zegt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V). “Maar dan met andere krachtverhoudingen: met een versterkt centrum en dus minder gepolariseer”, aldus Van Rompuy. Volgens de CD&V’er moet de focus op de socio-economische dossiers blijven liggen. Het communautaire blijft best nog wat langer in de koelkast. “Voor communautaire hervormingen is er ook de volgende legislatuur geen ruimte, dat zou trouwens betekenen dat de PS terug aan tafel schuift”.

Peter Van Rompuy (CD&V). Foto: BELGA

Volgens Van Rompuy kan de “Zweedse coalitie” best een aardig palmares voorleggen. “Deze regering werd op de been gebracht om het land uit de crisis te halen. En dat is aardig aan het lukken”, stelt hij. “Over de aangekondigde ‘sociale afbraak’ horen we niet veel meer, zeker nu de lonen en laagste pensioenen voor het eerst in vele jaren terug stijgen. Het land en de mensen gaan er dit jaar onmiskenbaar terug op vooruit.”

Werk nog niet af

Maar het werk is niet af, meent Van Rompuy. Zowel op federaal als op Vlaams niveau ligt er nog werk op de plank, gaande van de pensioenen tot de hernieuwbare energie en de files. Daarom zou de huidige coalitie volgens hem best aan het roer blijven na de verkiezingen van 2019 (als de kiezer dat wil). Van Rompuy: “Op federaal en Vlaams vlak gaat wat mij betreft de huidige coalitie dus best door, maar dan met een versterkt centrum. De verkiezingen draaien dan helemaal niet meer over een clash tussen links en rechts, maar wel over de keuze voor een sterk centrum of voor nog meer gepolariseer.”

En als het van Peter Van Rompuy afhangt, blijft de focus op het socio-economische liggen en blijft het communautaire dus best nog vijf jaar langer in de koelkast. “Voor communautaire hervormingen is er ook de volgende legislatuur geen ruimte, dat zou trouwens betekenen dat de PS terug aan tafel schuift”, stelt Van Rompuy. “De zogezegde vrees dat de PS in 2019 terug in de federale regering zou komen, slaat trouwens sowieso op niks. De PS ligt in de lappenmand en zal niet snel terug rechtkrabbelen. En een deelname van de communisten van de PTB aan het federale beleid is al helemaal politieke science fiction”.