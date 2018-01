Nieuwe coach Van Wijk is begonnen aan Operatie Redding bij KV Mechelen: “Dit wordt een aartsmoeilijke opdracht”

Bij rode lantaarn KV Mechelen is donderdag met de Nederlander Dennis van Wijk al de derde trainer dit seizoen voorgesteld, na Yannick Ferrera en de pas woensdag ontslagen Aleksandar Jankovic. Met nul op vijftien zijn de Mechelaars inmiddels weggezakt naar de laatste plaats. “Dit wordt dan ook een aartsmoeilijke opdracht”, bekende de Nederlander donderdag.

“Schrik heb ik niet: ik heb honderd procent vertrouwen in een goede afloop, anders had ik hier niet overgenomen. Dit is een job naar mijn hand, op korte tijd iets neerzetten. Voor mij gaat het vooral om de club, die past perfect bij mijn karakter. Ik voel me goed bij clubs waar er veel emotie is, al was ik hier natuurlijk liever in andere omstandigheden terechtgekomen. De voorzitter ken ik al heel lang en telkens was het net niet.”

Van Wijk werd pas woensdagochtend voor het eerst gepolst door Malinwa. Daarna ging het plots snel en donderdag leidde hij al zijn eerste training. Vrijdag zit hij voor het eerst op de bank in het duel tegen Moeskroen. “We zullen al meteen tactisch bijschaven, ook al hebben we niet veel tijd gehad om iets in te oefenen. Ik ben er zeker van dat er hier voldoende kwaliteit aanwezig is om te winnen, al zit het vertrouwen wel op het dieptepunt en daaraan moeten we werken. Het vuur ontbrak hier, het was te plat. Om dat op te lossen moeten we een team smeden. De ‘kopjes’ moeten in dezelfde richting. Op het einde van de rit moeten we in eerste klasse blijven, anders ben ik hier niet geslaagd. Er zijn geen excuses.”

Van Wijk is met KVM reeds aan zijn derde club dit seizoen toe, na tweedeklassers Oud-Heverlee Leuven en Roeselare. “De voetbalwereld is een speciale wereld, met niet al te veel logica. Een trainer wordt enkel beoordeeld op resultaten, in de lagere afdelingen spelen er soms nog andere factoren mee”, verwees de Nederlander naar zijn ontslag bij Roeselare. “Daardoor heb ik dit seizoen een hectisch parcours afgelegd. Bij Roeselare speelden er extrasportieve zaken mee, van in het begin van het seizoen liep het stroef met de clubeigenaars. Dat werd uiteindelijk toch een dieptepunt in mijn carrière."

“Chemie met Jankovic was weg”

Het zijn donkere en bange dagen voor KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans. Na de nul op vijftien en de verrassende zege van Eupen tegen Charleroi is de rode lantaarn sinds woensdag in Mechelse handen en dreigt de degradatie.

De laatste keer dat KVM zeven speeldagen voor het einde van de competitie op de laatste plaats stond, was in 2003. Toen volgde de degradatie, een vereffening en een doorstart in derde klasse. Met de derde trainer dit seizoen hopen de Mechelaars operatie redding in te zetten, te beginnen vrijdagavond tegen Moeskroen.

“In de laatste twee wedstrijden gaven de spelers een uitgebluste indruk. Jankovic maakte woensdag na de wedstrijd de spelers ook verwijten en voor ons was het duidelijk dat de chemie met de coach was uitgewerkt”, vertelde Timmermans donderdag in het AFAS-stadion. “Er zijn slechts zeven wedstrijden meer, dat is minder dan 25 procent van de reguliere competitie. Er rest ons dus niet veel tijd meer: ik geloof wel dat het mogelijk is als we in onze vier thuiswedstrijden met voldoende grinta en karakter spelen, daarom zijn Dennis van Wijk en Fred Vanderbiest ook hier - zij moeten begeestering overbrengen. We zijn er zeker van dat we met hen de juiste keuze gemaakt hebben. Er zit voldoende kwaliteit in deze groep om te overleven, nu zal het van details afhangen.”

