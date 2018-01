Parket vordert maximumstraf voor doodslag Peggy Van Den Bossche

Bornem - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is de zaak over de dood van Peggy Van Den Bossche uit Dendermonde van start gegaan. Haar vriend Harry S. wordt verdacht van doodslag. Het parket vorderde de maximumstraf van twintig jaar.

Peggy Van Den Bossche stierf op 7 mei 2015, maar haar lichaam werd pas op 8 mei gevonden. De doodsoorzaak was excessief geweld op haar lichaam. Haar vriend Harry beweerde eerst dat hij haar dood in de zetel had aangetroffen en ontkende sindsdien elke betrokkenheid maar tijdens de zitting donderdagmorgen zei hij “dat de feiten wellicht gebeurd waren zoals het openbaar ministerie ze beschreef”.

Het parket vorderde twintig jaar cel, de maximumstraf voor doodslag, en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.