Ramkrakers spuiten met brandblusser in gezicht winkeluitbater

Hoogstraten - Bij Selexion in Minderhout (Hoogstraten) hebben ramkrakers de voorbije nacht gsm's en I-phones gestolen. De waarde van de buit loopt op tot 25.000 euro. De winkel kreeg in 2015 ook al drie keer inbrekers over de vloer.

Zaakvoerder Stief Lauryssen woont boven de winkel. Rond 3u hoorde hij het alarm. "Ik ging beneden kijken wat er aan de hand was. Toen ik de deur opende, stond er iemand die met een brandblusser in mijn gezicht spoot. Even later zag ik vier personen in een auto stappen en wegrijden. Ze hadden een winkelraam vernield en een heleboel gsm's meegenomen. De daders zijn nauwelijks anderhalve minuut binnen geweest."

Op camerabeelden van de overburen is te zien dat de daders voordien al een tiental minuten rond de winkel aan het lopen waren. De vluchtauto reed weg in de richting van Meer. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

In november 2015 kreeg Selexion twee keer op enkele dagen tijd 's nachts ongewenst bezoek. De Roemeense daders zijn intussen veroordeeld.