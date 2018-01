Snelwegparking Groot-Bijgaarden gaat ‘s nachts dicht door transmigranten. “Huidige situatie kon niet blijven duren”

Het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden is een van de plaatsen waar illegale migranten aan boord van een vrachtwagen met bestemming Groot-Brittannië proberen te geraken. Foto: mvl

Dilbeek - Ten laatste vrijdag wordt de snelwegparking langs de E40 richting Gent in Groot-Bijgaarden ‘s nachts afgesloten. Dat beslisten de burgemeesters van Dilbeek en Asse, bevestigt Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) donderdag. Op die parkeerplaats proberen veel transmigranten in vrachtwagens te klimmen in de hoop Groot-Brittannië te bereiken.

Drie maanden lang zullen vrachtwagenchauffeurs tussen 22.00 en 06.00 uur daar niet meer kunnen parkeren. De andere diensten op de parking, zoals het pompstation en de parking voor auto’s, blijven wel open. “Het gaat om een tijdelijke oplossing”, beklemtoont Segers. “De huidige situatie kon niet blijven duren.”

De parking voor vrachtwagens wordt voor drie maanden afgesloten. Tegen dan moeten de parking in Groot-Bijgaarden even goed beveiligd zijn als de snelwegparkings in West-Vlaanderen en Wetteren. “Minister Weyts zei woensdag in het parlement dat er in februari een uitspraak verwacht wordt over een bestemmingswijziging van de parking, na een klacht daarover”, legt Segers uit. “Door die klacht konden de nodige aanpassingswerken aan de parking nog niet uitgevoerd worden, wat van Groot-Bijgaarden de zwakke plek maakte langs de E40. Ongeacht de uitspraak zouden die werken in februari kunnen starten.”

Privébewaking

Onder meer Vlaams-Brabants provinciegouverneur Lodewijk De Witte pleitte eerder deze week voor privébewaking, maar daarvan is Segers geen voorstander. “Dat kost heel veel geld. En als we nu de parking sluiten, verkrijgen we hetzelfde effect, zonder extra kosten.”

Transporteurs ontevreden

Beroepsvereniging Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) reageerde al ontevreden op de beslissing van de burgemeesters. De organisatie meent dat het probleem zo verlegd wordt, en vreest dat dit zal leiden tot capaciteitsproblemen, met nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid. “TLV benadrukt voor de zoveelste keer dat het echte probleem ten gronde aangepakt moet worden.” TVL denkt dan aan verhoogde investeringen in de uitbreiding van beveiligde parkingcapaciteit, en privébewaking in afwachting van die investeringen.

Segers zegt alle begrip te hebben voor de zorgen van de sector, maar wijst erop dat deze maatregel ook in het voordeel is van de veiligheid van de chauffeurs. “Daarnaast gaat het zowel voor de buren als voor de federale en lokale politie ook om een veiligheidsprobleem.”