Het laatste slavenschip van de VS werd verbrand om de gruwel te verbergen. Komt na 160 jaar de waarheid aan het licht?

In de zomer van 1860, de trans-Atlantische slavenhandel was toen al een halve eeuw verboden in de Verenigde Staten, smokkelde kapitein William Foster 110 Afrikaanse slaven Alabama binnen. Omdat hij maar al te goed besefte dat zijn schip voldoende bewijzen bevatte van zijn illegale daad, besloot hij de ‘Clotilda’ te doen verdwijnen door haar in brand te steken. Bijna 160 jaar was de exacte locatie van het “laatste slavenschip van de VS” een mysterie, maar nu heeft een storm mogelijk de restanten ervan blootgelegd.

Timothy Meaher had het geld niet nodig. Toch besloot de welstellende plantage-eigenaar om de missie van William Foster te financieren. De twee wilden als een soort van obscure weddenschap zien of ze “een schip vol negers” onder de neus van de ordediensten de VS konden binnensmokkelen, zo blijkt uit een verslag van historicus Sylviane Anna Diouf.

Foster vertrok op een maandenlange missie richting Dahomey, een Afrikaans koninkrijk in het zuiden van het huidige Benin. Het ware doel van het schip werd verborgen door enkele tussenstops in te lassen in Caribische havens en door de voorraden om de gevangenen te voeden te verstoppen onder stapels hout.

Bijna-botsing, muiterij en stormweer

Hoewel ze niet opgemerkt werden, verliep de tocht allesbehalve probleemloos. Zo wist de Clotilda onderweg maar net een botsing met een Portugees schip te vermijden, was er een muiterij onder de bemanning en werd een van de masten weggerukt door een zware storm.

Uiteindelijk wist de kapitein dan toch de kust van Dahomey te bereiken. Ter plaatse kon hij 110 slaven kopen door gebruik te maken van lokale conflicten tussen rivaliserende stammen, waarna hij weer koers zette richting VS.

The Clotilde was the last slave ship to land in America. Learn more: http://t.co/kLC6Wg4g6S @NMAAHC @atlantaarchives pic.twitter.com/BQL75l6TJG — Archives Foundation (@archivesfdn) 9 juli 2015

De doodstraf

Het oorspronkelijke plan was om de lading slaven te ‘lossen’ in Mobile (Alabama) en vervolgens door te varen naar Mexico, waar het schip schoongemaakt zou worden en een nieuwe naam zou krijgen. Meaher wist echter dat de Clotilda “ontmaskerd” was en vreesde dat de federale troepen hem op de hielen zaten.

Hij wist ook wat hem en Foster te wachten stond als ze gevat werden - de doodstraf - en wijzigde het plan. De slaven werden overgeplaatst op een kleinere rivierboot en Foster moest de Clotilda naar een afgelegen gebied brengen en verbranden. Dat móest gebeuren, want er waren te veel aanwijzingen dat het om een slavenschip ging: de tonnen voor het water en het voedsel, de talmende stank van urine, uitwerpselen, overgeefsel en bloed van de slaven… Bewijzen van de gruwel.

Foster voer naar een zijtak van de Tensaw Delta en deed wat Meaher hem opgedragen had. Met succes, beide mannen werden nooit veroordeeld voor hun misdaad. De exacte locatie van het schip nam hij mee in het graf en zou bijna 160 jaar een geheim blijven. Tot nu.

Ben Raines, reporter van Birmingham News en deeltijds natuurgids, gelooft dat hij de Clotilda - of wat ervan overblijft - gevonden heeft. Dankzij onderzoeksjournalistiek, maar ook dankzij een portie geluk. Het wrak bevindt zich normaal gezien onder water, maar werd blootgelegd door het abnormaal lage tij na de passage van de ‘bomcycloon’ over de oostkust van de VS begin dit jaar.

Researchers say remains of a wooden ship found embedded in mud in a river delta in the southern US may be the Clotilda, the last-known vessel to bring slaves to the US nearly 160 years ago. https://t.co/iJ0zMsIkIM pic.twitter.com/BTW4b59Bhi — NBC News World News (@NBCNewsWorld) 24 januari 2018

Het wrak bevindt zich in een baai die vol ligt met verlaten en gezonken schepen, maar volgens experts kan Raines wel eens op het juiste spoor zijn. “Gebaseerd op de locatie en de constructie van het wrak is het mogelijk, zeer goed mogelijk zelfs dat het om de Clotilda gaat”, aldus Greg Cook, de archeoloog die het wrak al kon bestuderen. “Het wrak werd duidelijk ook in brand gestoken, wat de kansen alleen maar doet toenemen.” Om definitief uitsluitsel te brengen, is nog meer onderzoek nodig.

Raines zelf is echter zeker van zijn stuk. “Volgens zijn eigen reisdagboek zou Foster de Clotilda in de baai van Mobile en vervolgens naar een plaats dichtbij 12 Mile Island gesleept hebben. Dat is precies waar ik het wrak gevonden heb”, schrijft hij.

Einde slavernij

Kort na de missie van Foster en Meaher brak de Amerikaanse Burgeroorlog uit. Die woedde tot 1865, maar leidde uiteindelijk tot de afschaffing van de slavernij in de VS. De 110 slaven van de Clotilda kregen de vrijheid en richtten samen een nederzetting op die bekendraakte als Africatown. In 2012 erkende de Amerikaanse overheid Africatown als een “historische plaats”.