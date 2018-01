Jupiler Pro League - rode lantaarn gaat in beroep tegen schorsing van spits

Mechelen - KV Mechelen gaat niet akkoord met de drie speeldagen schorsing en 800 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag vorderde tegen Fatos Beqiraj.

“KV Mechelen wil samen met de speler gehoord worden op de zitting van de Geschillencommissie”, zegt clubsecretaris Herman Stijlemans. Beriqaj zal zich dinsdag 30 januari (14u00) moeten verantwoorden voor een elleboogstoot tegen STVV-speler Sacha Kotysch. Die slaande beweging kwam hem dinsdag in de nederlaag op het veld van de Kanaries (2-0) op een rode kaart te staan. KV Mechelen kan zijn wintertransfer goed gebruiken in de degradatiestrijd. Na de 1-0 overwinning van Eupen tegen Charleroi, kreeg Malinwa de rode lantaarn in handen. Als Mechelen het schikkingsvoorstel had aanvaard, was Beqiraj onder meer geschorst voor de cruciale thuiswedstrijden tegen Moeskroen en Eupen.