Het voetbalseizoen 2017-2018 is ondertussen voorbije halfweg. Uiteraard zijn velen ogen gericht op de Jupiler Pro League en de prestaties van de Rode Duivels met het oog op het WK. Er voetballen echter nog een heleboel Belgen in het buitenland die bondscoach Roberto Martinez best eens bekijkt.... of net niet. Hoog tijd dus voor een tussentijds rapport!