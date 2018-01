Turkije betwist Amerikaanse weergave van telefoongesprek tussen Erdogan en Trump

Ankara stelt donderdag dat het Witte Huis de inhoud van het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan niet correct heeft weergeven.

Het Witte Huis zei woensdag dat Trump Erdogan had gevraagd de Turkse militaire operaties in het Noord-Syrische Afrin tegen de Koerdische militie YPG te temperen. Voor Ankara geldt de groepering als terroristisch, voor de VS is het een bondgenoot in hun strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië.

De Amerikaanse versie wordt nu door de Turken bestreden. “President Trump toonde geen bezorgdheid over een escalatie van geweld”, maar vermeldde “de noodzaak om de duur van de Turkse operatie te beperken”, aldus een Turkse officiële bron. Ook wordt ontkend dat Trump zijn Turkse collega aansprak over de destructieve retoriek van Turkije. Hij zou enkel gezegd hebben dat de Turkse kritiek op de VS voor ongerustheid zorgt in Washington. Ankara zegt ook dat Trump zei dat de VS de YPG geen wapens meer levert, en dat ook niet meer zal doen.

Ongeacht de ware inhoud van het gesprek, heeft Turkije donderdag meer troepen gestuurd naar de Syrische grens. “De operatie gaat verder zoals gepland”, zei de Turkse premier Binali Yildirim in Ankara volgens de Turkse zender NTV. Hij beschuldigde de VS ook van het “omarmen van terroristische groepen”.