België in bodemgroep voor behalen doelstellingen rond hernieuwbare energie

Brussel - België is nog een eind verwijderd van de doelstellingen rond hernieuwbare energie voor 2020. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. In 2016 was 8,7 procent van de verbruikte energie in ons land afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Tegen 2020 moet dat 13 procent worden.

In 2004 bedroeg het Belgische percentage nog 1,9 procent, in 2016 ging het al om 8,7 procent. Dat is meer dan een jaar eerder, toen 7,9 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen kwam.

Ons land had in 2016 het op drie na laagste percentage hernieuwbare energie in de Europese Unie, na Luxemburg (5,4 procent), Malta en Nederland (beide 6 procent). De beste leerlingen van de klas zijn Zweden (53,8 procent), Finland (38,7 procent) en Letland (37,2 procent).

Elf landen (Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Kroatië, Italië, Litouwen, Hongarije, Roemenië, Finland en Zweden) hebben hun 2020-doeleinden al bereikt. België is nog 4,3 procentpunt van zijn doel verwijderd, en doet het zo wel beter dan landen als Nederland (8 procentpunt), Frankrijk (7 procentpunt) en Ierland (6,5 procentpunt).

In de volledige Europese Unie werd in 2016 17 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen gehaald. De EU wil dat percentage tegen 2020 opkrikken tot 20 procent, en tot minstens 27 procent in 2030.