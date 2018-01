Neefje (10) verraadt oom die ‘pakjes met een raar geurtje’ kocht

Kortrijk / Zingem -

“Nonkel heeft enkele pakjes met een heel raar geurtje gekocht”, zo choqueerde een tienjarige jongetje zijn mama, nadat hij met zijn oom op uitstap naar Kortrijk was geweest. Bleek dat de oom, een 33-jarige man uit Zingem, in het bijzijn van zijn neefje cannabis had gekocht. Hij moest zich nu voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde verantwoorden wegens het bezit van drugs in het bijzijn van een minderjarige enerzijds en wegens enkele winkeldiefstallen anderzijds.