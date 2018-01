Hooggeplaatsten vallen massaal hostesses lastig tijdens benefietavond: “Hij vroeg me of ik een hoer was”

De benefietavond vond plaats in The Dorchester in Londen. Foto: BELGAIMAGE

Tientallen hooggeplaatsten hebben zich op de jaarlijkse benefietavond van The Presidents Club in Londen vergrepen aan de aanwezige hostesses. Dat kon een journaliste van The Financial Times vaststellen tijdens een undercoverreportage. De organisatie reageert “geschokt” en zal een onderzoek opstarten.

Madison Marriage, een journaliste bij The Financial Times, had al heel wat geruchten gehoord over aanrandingen op de jaarlijkse benefietavond. Om die reden besloot ze undercover te gaan, om te controleren hoe het er werkelijk aan toe ging.

Op het evenement, dat vorige week donderdag plaatsvond in het Londense Dorchester Hotel, waren heel wat hooggeplaatsten - enkel mannen - aanwezig uit onder andere de politiek, bank - en modewereld. Een traditie die al 33 jaar standhoudt en doorgaans heel wat geld ophaalt voor goede doelen. Maar de avond vol glitter en glamour had ook een duistere keerzijde.

(lees verder onder de foto)

Het Dorchester-hotel waar de gala-avond plaatsvond. Foto: EPA-EFE

Groot, smal en leuk

Het castingbureau Artista zocht voor de gala-avond hostesses die voldeden aan drie selectiecriteria: groot, smal en leuk. Wie geselecteerd werd, moest komen opdagen in strakke, zwarte kledij met bijpassend ondergoed en hoge hakken. Alsof ze naar een sexy plaats zouden gaan, zo lazen de kandidaten in de beschrijving van de opdracht. Een avondje werken zou hen 172 euro opleveren, plus een taxirit van twintig dollar naar huis. Sommigen onder hen waren studenten, die hoopten een modellencarrière te lanceren. Anderen waren acteurs of dansers die bijklusten om rond te komen. In totaal waren ze met 130 hostesses om de avond in goede banen te leiden.

De boodschap die ze meekregen, was duidelijk: probeer de mix van Britse en buitenlandse hooggeplaatsten zo tevreden mogelijk te houden. En geef hen drank wanneer ze daarnaar vragen. Maar al snel bleken de genodigden meer oog te hebben voor de hostesses dan voor het piekfijne en verzorgde eten. Sommigen gasten begonnen hen ongewenste vragen te stellen, anderen hadden minder schroom en hielden plots hun hand vast of gingen zelfs onder de rok.

(lees verder onder de tweet)

The British government will surely be pressed to act on this #harassment investigation by @FinancialTimes | https://t.co/9hRYtHQyyg — Kevin_Drew (@KevinKDrew) January 24, 2018

Testosteron in de lucht

Een 19-jarige hostess kreeg van een gast zelfs de vraag of ze een prostituee was. Dat was ze natuurlijk niet. “Ik heb deze job nooit voordien gedaan, en ik zal het nooit meer opnieuw doen. Dit is echt heel erg griezelig”, getuigde ze. Een andere vrouw, 28 jaar met ervaring in de evenementensector, werd naar eigen zeggen herhaaldelijk lastiggevallen. Een gast probeerde haar te kussen, een andere nodigde haar uit op zijn slaapkamer. En ook Marriage kreeg te maken met handtastelijke genodigden. “Handen op het rokje, handen op de poep en ook handen op onze heupen en buik. En armen die onverwacht rond ons middel gingen”, vertelde ze daarover aan de BBC. “Er hing een enorme hoeveelheid testosteron in de lucht.”

Ook tijdens de afterparty, in een kleinere ruimte van het hotel, bleven de gasten de hostesses lastigvallen. Intussen zaten er al een heleboel versufte diensters langs de kant van de zaal, in shock van wat er zich die avond allemaal had afgespeeld.

(lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Onderbroek uit en dansen

Marriage was er bovendien getuige van hoe een dronken celebrityster - wiens naam The Financial Times voorlopig niet wil vrijgeven - een dienster bij haar middel greep, ze tegen zich aan trok en haar glas vulde met champagne.“Jij ziet er veel te nuchter uit. Ik wil dat je je glas tot op de bodem leegdrinkt, je onderbroek uitdoet en op tafel begint te dansen.”

De Britse premier Theresa May is “ontzet” door de gebeurtenissen in het hotel. Foto: Photo News

Alle gasten hadden nochtans op voorhand een waarschuwing gekregen in de glossy brochure die de organisatie had uitgedeeld. Daarin stond een paginagrote boodschap dat er tijdens het evenement niemand seksueel geïntimideerd mocht worden. Een boodschap die het Dorchester Hotel na het incident nogmaals herhaalde aan The Financial Times. “We zijn bovendien niet op de hoogte van de beschuldigingen. Indien we daarover aangesproken zullen worden, zullen we onze medewerking verlenen mocht dat nodig zijn.”

Geschokt

The Presidents Club, de organisator van het evenement, reageert “geschokt” op het verhaal. “Dit gedrag is totaal onaanvaardbaar. We zullen de aantijgingen grondig onderzoeken en indien nodig actie ondernemen.”

Caroline Dandridge van het castingbureau Artista komt tot slot volledig uit de lucht gevallen. “Ik ben niet op de hoogte van berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou me zelfs verbazen. Dit is echt een belangrijke benefietavond die al 33 jaar loopt.

Ook politici aanwezig

Onder één van de genodigden bevond zich ook Brits staatssecretaris van Onderwijs Nadhim Zahawi. Maar hij zou het evenement vroegtijdig verlaten hebben “omdat hij zich nogal ongemakkelijk voelde bij wat er zich allemaal afspeelde”, reageerde de Britse premier Theresa May vanuit Davos, waar momenteel het Wereld Economisch Forum plaatsheeft. May zou “ontzet” geweest zijn toen ze het verslag had gelezen in The Financial Times. “Ik hoopte dat dit soort gedrag intussen verleden tijd was. Maar dit artikel toont nogmaals aan dat we nog heel wat werk aan de winkel is.”

Nicola Sturgeon, de premier van Schotland, heeft het tot slot over een “moedig artikel, dat onaanvaardbaar en schandalig gedrag blootlegt. Het is een depressieve gedachte dat zoiets in 2018 nog steeds kan gebeuren”.