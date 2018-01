Is het broertje van ‘Belgisch meesterbrein achter Parijse aanslagen’ dood? Brussels parket weet van niets

Het Brussels parket is niet op de hoogte van het mogelijke overlijden van de Belg Younes Abaaoud, het broertje van Abdelhamid Abaaoud, een van de spilfiguren van de aanslagen in Parijs.

Tijdens het proces van Jawad Bendaoud woensdag in Parijs, kondigde de rechtbankvoorzitter aan dat Younes overleden was.

De jongen werd in 2014, op 14-jarige leeftijd, door Abdelhamid meegenomen naar Syrië. In 2016 werd Younes al eens doodverklaard, maar later raakte bekend dat hij onderweg zou zijn naar België om de dood van zijn broer te wreken. Op 18 februari van dat jaar liet hij aan zijn zus weten dat hij in België was aangekomen, waarna het Brusselse parket een onderzoek startte naar zijn mogelijke terugkeer naar Europa of België.