Filipijnse vulkaan jaagt tienduizenden mensen op de vlucht voor “mogelijk dodelijke uitbarsting”

Uit vrees voor een enorme uitbarsting van de vulkaan Mayon hebben op de Filipijnen meer dan 70.000 mensen het gebied verlaten. De 2.463 meter hoge berg spuwde ook donderdag weer grote hoeveelheden lava de lucht in. Wegens de gevaarlijke aswolken moest het luchtvaartverkeer in de grote omgeving stilgelegd worden. De scholen rond de vulkaan zijn al dagen gesloten.

De Mayon, 330 kilometer bezuiden de hoofdstad Manila, is de actiefste vulkaan van de eilandengroep in Zuidoost-Azië. Sinds 13 januari volgen de erupties elkaar op. De autoriteiten hebben inmiddels het waarschuwingsniveau 4 afgekondigd. Dat betekent dat er binnen enkel dagen een gevaarlijke uitbarsting kan gebeuren. Vele omwonenden zijn in noodverblijven ondergebracht of vonden onderdak bij familie of vrienden.

Het Filipijns Instituut voor Vulkanologie (Phivolcs) waarschuwde dat de situatie mogelijk maanden lang kan duren. Binnenin de vulkaan stijgt het magma steeds verder. De autoriteiten hebben een gebied met een straal van negen kilometer rond de vulkaan tot verboden zone verklaard.

De voorbije 500 jaar barstte de vulkaan al een vijftigtal keer uit. Bij de recentste grotere eruptie kwamen in mei 2013 vijf wandelaars om het leven. In 1814 stierven rond de Mayon meer dan 1200 mensen. De Filipijnen liggen op de zogeheten Pacifische Ring van Vuur, de geologisch actiefste zone op Aarde rondom de Stille Oceaan.